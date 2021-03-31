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الأردن: مفاوضات مصر حول سد النهضة تعكس حرصها على تحقيق العدالة

10:05 م الأربعاء 31 مارس 2021
الأردن: مفاوضات مصر حول سد النهضة تعكس حرصها على تحقيق العدالة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

الأردن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق تفاوضي حول قضية سد النهضة يعكس حرصها على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اتصالاً هاتفياً أجراه مع وزير الخارجية سامح شكري، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الثنائية والمستجدات في المنطقة في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين.

وأشار الصفدي إلى أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر في حماية حقوقها، مشددا على أهمية التوصل لحل تفاوضي لقضية سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان الشقيقتين وجميع الأطراف، لافتًا إلى ضرورة عدم اتخاذ أية خطوات لا تراعي حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، وعدم ملء السد خارج اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

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سد النهضة مصر اثيوبيا الأردن أيمن الصفدي

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