رئيس الحكومة الليبية: أمن مصر المائي والقومي جزء من أمن ليبيا

وكالات

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، إن الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.

وأكد الدبيبة، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" دعم ليبيا الكامل لمصر والسودان في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.

نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 31, 2021

وفي وقت سابق من اليوم؛ أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا، للتوصل إلى اتفاق مُرضي مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد الثلاثاء، أن مصر اختارت التفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي منذ البداية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بهيئة قناة السويس: "العمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة، لأن الشعوب مش بتنسى ده، المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، كل يوم الرأي العام والمسؤولين الدوليين يدركوا أن مصر بتكسب أرض، كل اللي بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، فيه تحرك إضافي للموضوع خلال الأسابيع المقبلة، نتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم".