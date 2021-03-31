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رئيس الحكومة الليبية: أمن مصر المائي والقومي جزء من أمن ليبيا

10:02 م الأربعاء 31 مارس 2021
رئيس الحكومة الليبية: أمن مصر المائي والقومي جزء من أمن ليبيا

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبي

وكالات

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، إن الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.
وأكد الدبيبة، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" دعم ليبيا الكامل لمصر والسودان في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وفي وقت سابق من اليوم؛ أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا، للتوصل إلى اتفاق مُرضي مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد الثلاثاء، أن مصر اختارت التفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي منذ البداية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بهيئة قناة السويس: "العمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة، لأن الشعوب مش بتنسى ده، المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، كل يوم الرأي العام والمسؤولين الدوليين يدركوا أن مصر بتكسب أرض، كل اللي بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، فيه تحرك إضافي للموضوع خلال الأسابيع المقبلة، نتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم".

أمن مصر المائي ليبيا سد النهضة عبد الحميد الدبيبة

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