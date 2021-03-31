الخارجية الأمريكية: أجرينا محادثات مع أطراف أزمة سد النهضة

وكالات

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن وفدًا أمريكيًا أجرى محادثات مع أطراف أزمة سد النهضة الإثيوبي، بحسب تصريحات له نقلتها شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكر المسؤول، أن واشنطن تدعم الجهود البناءة التي تبذلها إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى تسوية بشأن أزمة سد النهضة.

وأشار إلى أن مهمة الوفد تركزت حول الاطلاع على الحقائق المتعلقة بملف سد النهضة.

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، مساء الأربعاء، أن بلاده تدرك أهمية نهر النيل لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا ومستعدة لتقديم أي مساعدة للوصول إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة.

وحثّ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أطراف أزمة سد النهضة على التوصل إلى حل تفاوضي وتجنب الخطوات أحادية الجانب، مشيرًا إلى أن بلاده تنسق مع جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.