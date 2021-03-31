إعادة فتح مبنى ملحق بالكونجرس بعد انتهاء حالة تهديد أمني
وكالات
أعادت الشرطة الأمريكية، فتح مبنى ملحق بالكونجرس مساء اليوم، بعد انتهاء حالة تهديد أمني تمثلت في طرد مشبوه.
وكانت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، ذكرت مساء الأربعاء، أنه تم إخلاء مبنى تابع للكونجرس الأمريكي، س بعد اكتشاف طرد مشبوه.
وقالت إن الشرطة أخلت المبنى بعد العثور على طرد بريدي مشبوه.
الخبر التالى:المحكمة الجنائية الدولية تبرئ رئيس كوت ديفوار السابق
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان