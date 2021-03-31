إعادة فتح مبنى ملحق بالكونجرس بعد انتهاء حالة تهديد أمني

وكالات

أعادت الشرطة الأمريكية، فتح مبنى ملحق بالكونجرس مساء اليوم، بعد انتهاء حالة تهديد أمني تمثلت في طرد مشبوه.

وكانت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، ذكرت مساء الأربعاء، أنه تم إخلاء مبنى تابع للكونجرس الأمريكي، س بعد اكتشاف طرد مشبوه.

وقالت إن الشرطة أخلت المبنى بعد العثور على طرد بريدي مشبوه.