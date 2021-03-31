أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

إعادة فتح مبنى ملحق بالكونجرس بعد انتهاء حالة تهديد أمني

08:38 م الأربعاء 31 مارس 2021
إعادة فتح مبنى ملحق بالكونجرس بعد انتهاء حالة تهديد أمني

الكونجرس الأمريكي

وكالات

أعادت الشرطة الأمريكية، فتح مبنى ملحق بالكونجرس مساء اليوم، بعد انتهاء حالة تهديد أمني تمثلت في طرد مشبوه.

وكانت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، ذكرت مساء الأربعاء، أنه تم إخلاء مبنى تابع للكونجرس الأمريكي، س بعد اكتشاف طرد مشبوه.

وقالت إن الشرطة أخلت المبنى بعد العثور على طرد بريدي مشبوه.

الكونجرس تهديد أمني طرد مشبوه الشرطة الأمريكية

الخبر التالى:

المحكمة الجنائية الدولية تبرئ رئيس كوت ديفوار السابق
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا تتخذ خطوة جديدة تمهيدًا للملء الثاني لسد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا