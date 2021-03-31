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المعارض الروسي نافالني يعلن الإضراب عن الطعام

07:28 م الأربعاء 31 مارس 2021
المعارض الروسي نافالني يعلن الإضراب عن الطعام

المعارض الروسي أليكسي نافالني

موسكو (أ ف ب)

أعلن المعارض الروسي اليكسي نافالني اليوم الأربعاء، أنه بدأ إضرابًا عن الطعام الى ان يتلقى الرعاية الطبية المناسبة لألم الظهر الحاد وتخدر الساقين اللذين يعاني منهما.

وكان نافالني البالغ 44 عامًا والذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف، قال الأسبوع الماضي إنه يعاني من عصب منضغط يتسبب بتخدر ساقه اليمنى.

وكتب الأربعاء على إنستجرام أن ألم الظهر الذي تسبب في السابق بتخدر ساقه اليمني بدأ الآن يتسبب بفقدان الإحساس في ساقه اليسرى.

وأضاف "بدأت اضرابًا عن الطعام للمطالبة باحترام القانون والسماح لطبيب من الخارج بزيارتي".

وكشف نافالني الاسبوع الماضي ان حراسه يوقظونه "ثماني مرات في الليل" للكشف عليه في زنزانته.

وقال الاربعاء انه بدلا من تأمين العلاج الطبي له تستمر السلطات بتعذيبه بواسطة "الحرمان من النوم".

واعتقل نافالني في روسيا منتصف يناير الماضي بعد عودته من ألمانيا حيث خضع للعلاج بعد تعرضه لمحاولة تسميم بغاز أعصاب في أغسطس، وحمل الكرملين مسؤولية محاولة تسميمه

والشهر الماضي حكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهم احتيال قديمة يقول حلفائه والحكومات غربية أنها موجهة سياسيا.

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اليكسي نافالني الإضراب عن الطعام موسكو روسيا

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