واشنطن: ندعم جهود الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات
وكالات
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على دعم واشنطن لجهود الحكومة الليبية الجديدة لإجراء الانتخابات ووقف جميع التدخلات الأجنبية، حسبما ذكرت العربية.
وشدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية بشأن حل نزاع الصحراء.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده بلينكن، أول من أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة أولويات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، حسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس.
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