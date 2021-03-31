السعودية تتخذ إجراءات لحفظ كرامة العمالة الوافدة

وكالات

منعت وزارة التجارة السعودية الإعلان عن أنشطة الاستقدام إذا تضمنت مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة، والعمالة المنزلية ومن في حكمها، حسبما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضحت الوزارة أنها تمنع استخدام عبارات مثل: "للبيع، للشراء، للتنازل" على أن تستبدل بعبارة "نقل خدمات" وألّا يتضمن الإعلان عبارة "خادم أو خادمة" وتستبدل بعبارة "عامل أو عاملة".

وأكدت الوزارة السعودية، وفقًا لـ"عكاظ" على عدم نشر صور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.

وشددت على ألا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.