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البحرية الأمريكية: حاملة طائرات تنفذ عمليات قتالية ضد داعش من المتوسط

06:50 م الأربعاء 31 مارس 2021
البحرية الأمريكية: حاملة طائرات تنفذ عمليات قتالية ضد داعش من المتوسط

حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور"

وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية، بدء عملية قتالية لحاملة الطائرات "دوايت إيزنهاور" في شرق البحر المتوسط، دعمًا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت البحرية الأمريكية، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" تنفذ طلعات جوية في شرق البحر المتوسط.

وأوضحت أن عملياتها العسكرية من البحر المتوسط تظهر التزام واشنطن بأمن المنطقة.

وتابعت: "نحن قادرون على توفير خيارات لبلدنا وحلفائنا لردع أي اعتداء وتعطيل الأمن البحري والاستقرار الإقليمي".

إيزنهاور حاملة طائرات أمريكية تنظيم داعش البحر المتوسط

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