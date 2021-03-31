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فلسطين تطالب بضغط أوروبي لإلزام إسرائيل بعقد الانتخابات بالقدس

06:45 م الأربعاء 31 مارس 2021
فلسطين تطالب بضغط أوروبي لإلزام إسرائيل بعقد الانتخابات بالقدس

محمد اشتية

فلسطين - (أ ش أ)

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تأكيده على تصميم القيادة الفلسطينية على عقد الانتخابات في فلسطين، مطالبا بضغط أوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ومن ضمنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة تصويتا وترشيحا.

وقال اشتية، لدى استقباله اليوم الأربعاء قناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "المقدسيون يجب أن يشاركوا في الانتخابات تصويتا وترشيحا مثلما عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

وأضاف "الانتخابات هي مدخل لإنهاء الانقسام، وإعادة الوهج وتجديد الديمقراطية، وهذا مطلب شعبي متوافق عليه، ولتكون قبة البرلمان هي المكان الذي تناقش فيه كافة القوانين والمطالب".

وبحث اشتية مع قناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي أهمية إرسال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات وتجاوز أي عقبات قد تخلقها إسرائيل.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورجسدورف إنه تم إرسال طلب لإسرائيل من أجل دخول فريق مراقبين دوليين للانتخابات، لكن لم يتم الرد بهذا الخصوص حتى الآن.

هذا المحتوى من

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل القدس

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