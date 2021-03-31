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واشنطن تمنح العراق إعفاءً لمدة 120 يومًا لسداد ديونه لإيران

06:45 م الأربعاء 31 مارس 2021
واشنطن تمنح العراق إعفاءً لمدة 120 يومًا لسداد ديونه لإيران

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، أن واشنطن منحت العراق إعفاء لمدة 120 يومًا لتسديد ثمن واردات الكهرباء من إيران، حسبما ذكرت "العربية".

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تمديد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة أربعة أشهر إضافية.

وأعفت الولايات المتحدة، العراق من العقوبات عدة مرات منذ انسحابها من مجلس الأمن الدولي، وتتراوح فترات هذه الإعفاءات عادة من 90 إلى 120 يومًا.

وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن العراق إيران

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