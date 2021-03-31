واشنطن تمنح العراق إعفاءً لمدة 120 يومًا لسداد ديونه لإيران
وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، أن واشنطن منحت العراق إعفاء لمدة 120 يومًا لتسديد ثمن واردات الكهرباء من إيران، حسبما ذكرت "العربية".
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تمديد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة أربعة أشهر إضافية.
وأعفت الولايات المتحدة، العراق من العقوبات عدة مرات منذ انسحابها من مجلس الأمن الدولي، وتتراوح فترات هذه الإعفاءات عادة من 90 إلى 120 يومًا.
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