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إحباط محاولة انقلاب مسلح فى النيجر

06:35 م الأربعاء 31 مارس 2021
إحباط محاولة انقلاب مسلح فى النيجر

إحباط محاولة انقلاب مسلح فى النيجر

نيامي - (د ب أ)

أعلنت حكومة النيجر، اليوم الأربعاء، أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مسلحون مجهولون، قبل أيام من تولي الرئيس المنتخب محمد بازوم، مهام منصبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة زكريا عبد الرحمن، إن جماعة مسلحة كانت تستقل ثلاث سيارات مدججة بالسلاح هاجمت القصر الرئاسي في العاصمة نيامي حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن تم ردعها بعد تبادل إطلاق نار عنيف مع الحرس الرئاسي.

وتمت استعادة النظام بعد حوالي ساعة وأصبح الوضع تحت السيطرة، بحسب المتحدث.

وتأتي محاولة الانقلاب قبل يومين من موعد أداء بازوم اليمين الدستورية.

وفاز بازوم، الذي شغل منصبي وزيري الخارجية والداخلية، في الانتخابات التي أجريت في فبراير ضد ماهامان عثمان، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا للبلاد، الذي تولى سدة الرئاسة من 1993 إلى 1996.

وطعن عثمان في النتائج، زاعما حدوث تزوير، مما أدى إلى احتجاجات قصيرة ولكنها عنيفة ولقي خلالها العديد من الأشخاص حتفهم.

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