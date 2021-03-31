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أول دولة في العالم.. روسيا تقر لقاح كورونا للحيوانات

06:00 م الأربعاء 31 مارس 2021
أول دولة في العالم.. روسيا تقر لقاح كورونا للحيوانات

لقاح كورونا


موسكو - (د ب أ)

أصبحت روسيا أول دولة في العالم تقر لقاحا مضادا لكوفيد-19 للحيوانات يسمى "كارنيفاك-كوف".

وذكرت هيئة الإشراف الزراعي الروسية اليوم الأربعاء أن اللقاح اختبر بالفعل على حيوانات الكلاب والقطط والمنك وغيرها منذ أكتوبر.

وجرى رصد الأجسام المضادة في كل الحيوانات الملقحة، بحسب ما ذكره المركز الاتحادي لصحة الحيوان الذي طور اللقاح.

وفي الوقت الراهن، لا يوجد حاجة لتطعيم الحيوانات على نطاق واسع "نظرا لأنه صار اليوم خطر إصابة الإنسان بكوفيد-19 من خلال الحيوان غير قائم عمليًا"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلاً عن ممثل بهيئة الإشراف.

ومن المحتمل أن يمنع لقاح الحيوانات انتشار التحورات الفيروسية في المستقبل، بحسب الهيئة، مشيرة إلى حيوان المنك وهو عرضة خصوصا لتحور (سارس-كوف-2).

من المحتمل أن تكون لدى روسيا رغبة فى الحفاظ على مزارع المنك واضعة نصب عينيها الدنمارك التي اضطرت العام الماضي لإعدام ملايين عدة من المنك.

واعتمدت الخطوة على مخاوف متعلقة بالصحة العامة، وكان الهدف منها منع انتقال فيروس كورونا الجديد من المنك إلى الإنسان.

روسيا لقاح كورونا تطعيم الحيوانات فيروس كورونا

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