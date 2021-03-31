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57 دولة مسلمة تؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان

06:00 م الأربعاء 31 مارس 2021
57 دولة مسلمة تؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - (د ب أ)

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان لها اليوم الأربعاء أنها "تتابع باهتمام بالغ الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي".

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.

ودعت المنظمة في بيانها إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا".

وجاء ذلك بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء التي أكد خلالها أن أحدًا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل، محذرًا من أن المساس بها "خط أحمر" وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وتطالب كل من مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد وبوساطة الرباعية "الأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والإفريقي والولايات المتحدة في المفاوضات الخاصة بالسد ، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

منظمة التعاون الإسلامي الأمن المائي لمصر السعودية

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