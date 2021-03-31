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رئيس الوطنية الليبية للنفط يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك

05:33 م الأربعاء 31 مارس 2021
رئيس الوطنية الليبية للنفط يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك

رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطف

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع السفير الصيني لدى ليبيا وانغ تشيمين، والوفد المرافق له، سبل تطوير التعاون المشترك، حيث ركز الجانبان على عودة الشركات الصينية العاملة في مجال النفط والغاز والطاقة والإنشاءات.

وأكد صنع الله خلال اللقاء، أن نهوض قطاع النفط الحيوي في ليبيا، والذي يمثل أهم قطاعات الاقتصاد، سيُنعش الاقتصاد الوطني، وستتحرك معه عجلة التنمية، معربا عن أمله في عودة الشركات الصينية إلى ليبيا وخاصة تلك العاملة بقطاع النفط والغاز وذلك للمساهمة في النهوض بالقطاع.

واعتبر صنع الله أن زيارة السفير الصيني إلى طرابلس مؤشر قوي على عودة الاستقرار لليبيا.

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Asha
مصطفى صنع الله النفط الليبي المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وانغ تشيمين سفير الصين
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