رئيس الوطنية الليبية للنفط يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع السفير الصيني لدى ليبيا وانغ تشيمين، والوفد المرافق له، سبل تطوير التعاون المشترك، حيث ركز الجانبان على عودة الشركات الصينية العاملة في مجال النفط والغاز والطاقة والإنشاءات.

وأكد صنع الله خلال اللقاء، أن نهوض قطاع النفط الحيوي في ليبيا، والذي يمثل أهم قطاعات الاقتصاد، سيُنعش الاقتصاد الوطني، وستتحرك معه عجلة التنمية، معربا عن أمله في عودة الشركات الصينية إلى ليبيا وخاصة تلك العاملة بقطاع النفط والغاز وذلك للمساهمة في النهوض بالقطاع.

واعتبر صنع الله أن زيارة السفير الصيني إلى طرابلس مؤشر قوي على عودة الاستقرار لليبيا.