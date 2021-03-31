الصين: ادعاءات عدم تقديم بيانات حول منشأ كورونا لا أساس لها

الصين - (أ ش أ)

قال ليانغ وان نيان رئيس فريق الخبراء الصيني بالفريق المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين بشأن الدراسة العالمية حول منشأ مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم الأربعاء، إن الافتراض القائل بأن الصين لم تقدم بيانات أصلية لدراسة منشأ فيروس كورونا الجديد، لا تستند إلى أساس.

وأضاف نيان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الخبراء الصينيين والأجانب يجرون بحثا وتحليلا مستمرين معا في "ووهان"، ولا يوجد فرق بين المعلومات التي يمتلكها الخبراء الصينيون والخبراء الأجانب، وأن الجانبين يعملون عن كثب خلال أبحاثهم، كما أنه "وفقا للقانون الصيني، لا يمكن أخذ بعض البيانات أو تصويرها".

وحول البيان المشترك من جانب الولايات المتحدة و13 دولة أخرى تعرب فيه عن "شواغلها" بشأن تقرير منظمة الصحة العالمية عن منشأ مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" أن ذلك دليل على عدم احترام دول بعينها للعلم والتلاعب السياسي بشأن قضية تعقب منشأ الفيروس.

وأشارت يينغ إلى أن الصين أكدت مرارا على أن تتبع منشأ الفيروس مسألة علمية يتعين القيام بها بشكل مشترك من قبل العلماء في العالم ولا ينبغي تسييسها، لافتة إلى أن تسييس قضية منشأ الفيروس غير أخلاقي ومكروه وسيعرقل التعاون على الصعيد العالمي في دراسة منشأ (كوفيد-19) ويعرض التعاون في مكافحة المرض للخطر، وسيكلف المزيد من الأرواح، وهو ما يتعارض مع تطلعات المجتمع الدولي.

وأوضحت يينغ أن "هذه الدول يتعين أن تقوم ببعض التأمل الذاتي وأن تسأل نفسها، كيف سار عمل مكافحة المرض لديها؟ وما الذي قدمته للتعاون الدولي في مكافحة المرض؟"

كما دعت يينغ منظمة الصحة العالمية إلى دراسة احتمال تسرب فيروس كورونا من مختبر أمريكي، متسائلة عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفتح معاملها والتعاون مع فريق المنظمة العالمية من عدمه.