رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان التعاون المشترك
روسيا - (أ ش أ)
بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، هاتفيًا، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، التعاون المشترك.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي، مضيفة أن جيراسيموف وميلي بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك. دون تقديم المزيد من التفاصيل.
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