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رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان التعاون المشترك

05:25 م الأربعاء 31 مارس 2021
رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان التعاون المشترك

رئيس هيئة الأركان الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف

روسيا - (أ ش أ)

بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، هاتفيًا، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، التعاون المشترك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي، مضيفة أن جيراسيموف وميلي بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك. دون تقديم المزيد من التفاصيل.

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رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف مارك ميلي

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