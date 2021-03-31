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"الصحة العالمية" ردا على ألمانيا: منافع لقاح أسترازينيكا تفوق المخاطر

04:41 م الأربعاء 31 مارس 2021
"الصحة العالمية" ردا على ألمانيا: منافع لقاح أسترازينيكا تفوق المخاطر

منظمة الصحة العالمية

جنيف- أ ش أ

أكدت منظمة الصحة العالمية مجددًا أن منافع اللقاح - الذي طورته شركة "أسترازينيكا" لتصنيع الدواء وجامعة "أوكسفورد" المضاد لـ(كوفيد-19) - يفوق بدرجة كبيرة المخاطر.

وشدد المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء- قائلًا "إننا واضحون أن التقييم المتعلق بمنافع لقاح أسترازينيكا ومخاطره لا يزال يرجح الكفة بشدة لصالح استخدامه".

ويأتي التصريح ردًا على قرار أعلنه وزراء الصحة الألمان على الصعيد الاتحادي والولايات أمس الثلاثاء، وقف استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتباراً من اليوم، بسبب تأثيرات جانبية نادرة، لكنها خطيرة للغاية بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة"، على حسب قولهم.

وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت - في وقت سابق - استئنافها استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا"، بعد ما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح "آمن وفعال"، ولم يكن مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالتجلطات الدموية.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة الصحة العالمية جنيف لقاح أسترازينكا ألمانيا

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