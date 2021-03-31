أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الحكومة: استخدام حصيلة بيع مشروعات شمال سيناء للمساهمة في تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء

04:16 م الأربعاء 31 مارس 2021
الحكومة: استخدام حصيلة بيع مشروعات شمال سيناء للمساهمة في تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب-

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وقد وافق المجلس على قيام محافظة شمال سيناء باستخدام حصيلة بيع بعض مشروعات المحافظة لاستكمال قيمة مساهمة المحافظة في رأس مال تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، وذلك في ضوء أهمية إنشاء هذه الشركة في دفع جهود الدولة نحو تنفيذ المشروعات وتطوير شبه جزيرة سيناء.

مصطفى مدبولي مشروعات شمال سيناء الشركة الوطنية لاستثمارات الحكومة

الخبر التالى:

مراسل بي بي سي يغادر الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حوافز وعلاوة دورية.. 9 قرارات جديدة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا