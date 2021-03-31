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رئيس لبنان نادمًا: "يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية"

03:46 م الأربعاء 31 مارس 2021
رئيس لبنان نادمًا: "يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية"

ميشال عون

(وكالات):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن منصبه تسبب له في الكثير من القيود، قائلاً إن العمل في بستان جده أفضل من عمله كرئيس جمهورية.

وحول وصفه بـ"التسونامي"، قال عون لـ"الجديد: "بس رجعت بالـ2005 قالو عني تسونامي صحيح، وقدرت أقضي على جزء كبير من الاقطاع السياسي، وما بقى إلا كم واحد".

وفي جوابه عن سؤال "هل تقصد بذلك أن ميشال عون التسونامي كبلته رئاسة الجمهورية؟"، أجاب عون: "ما كنت متخيل أنه رح كون مكبل هلقد، ما كنت متوقع إنو المنظومة هلقد مطوقة ومحصنة، حتى بالقضاء وهي المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، حتى لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة"، بحسب القناة.

وعما إذا ما كان لدى عون مفاضلة "بين الجنرال التسونامي المتحرر من كل قيد، والرئيس المكبل"، صرح الرئيس اللبناني: "من فترة قلتلها لمرتي يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية"، وفق ما ذكرته "الجديد".

ميشال عون العمل في بستان رئيس جمهورية لبنان

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