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الخارجية تنعي الجنزوري: لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه الوطني

03:11 م الأربعاء 31 مارس 2021
الخارجية تنعي الجنزوري: لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه الوطني

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - أ ش أ

نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري وسائر أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها اليوم - أن فقيد مصر رحمه الله الذي لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه الوطني بتفانٍ وتجرد، خلال مسيرته المهنية الحافلة التي امتدت لعقود، أبلى خلالها جهودًا متواصلة وصادقة، برهنت عليها إسهاماته الجليلة في خدمة مصر وشعبها.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

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Asha
وزارة الخارجية المصرية سامح شكري كمال الجنزوري وفاة كمال الجنزوري

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