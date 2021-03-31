شركات السيارات تتعهد بإنفاق 250 مليار دولار على المركبات الكهربائية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

تعهدت شركات صناعة السيارات ومكوناتها باستثمار ما يصل إلى 250 مليار دولار لنشر استخدام المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة ودعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حث الكونجرس على تمديد الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية.

وتستهدف استثمارات هذه الشركات تعزيز التحول إلى سيارات الوقود البديل مثل السيارات الهجين والسيارات الكهربائية وسيارات خلايا الوقود، بحسب خطاب مشترك وجهه التحالف من أجل الابتكار في السيارات ونقابة يونايتد أوتو ووركرز إنترناشيونال يونيون واتحاد مصنعي المحركات والمعدات إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الخطاب القول "نحن مستعدون للعمل مع إدارتكم لوضع رؤية شجاعة و شاملة ومبتكرة ستضع الولايات المتحدة في المقدمة في بناء مستقبل أنظف لعالم النقل بالمركبات".

وأضاف الخطاب أن "هذا التحول أكبر من أي سياسة واحدة أو فرع أو مستوى واحد من الحكومة أو قطاع من الصناعة. وسيتطلب نهجا شاملا ومستدامة مع مجموعة واسعة من التشريعات والسياسات التنظيمية المتجذرة في حقائق البيئة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وقالت هذه المنظمات إنه على إدارة الرئيس بايدن الضغط على الكونجرس لتمديد الإعفاءات الضريبية الاتحادية التي تبلغ 7500 لكل مشتري سيارة كهربائية.

ووفقا للقواعد الحالية فإن الحكومة الأمريكية تدعم مبيعات السيارات الكهربائية بمقدار 200 ألف سيارة لكل شركة مصنعة كحد أقصى، وبعدها تفقد هذا الدعم الحكومي لمبيعاتها من هذه السيارات تدريجيا حتى تصل إلى صفر إعفاءات ضريبية.