رئيس وزراء العراق يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية
11:17 ص الأربعاء 31 مارس 2021
بغداد - (د ب أ)
توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى السعودية اليوم الأربعاء على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية للمملكة.
وقال الكاظمي في تصريح صحفي قبيل المغادرة إن الزيارة تهدف إلى إرساء آفاق التعاون وتوطيد العلاقات بين دول المنطقة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان