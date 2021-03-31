رئيس وزراء العراق يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

بغداد - (د ب أ)

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى السعودية اليوم الأربعاء على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية للمملكة.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي قبيل المغادرة إن الزيارة تهدف إلى إرساء آفاق التعاون وتوطيد العلاقات بين دول المنطقة.