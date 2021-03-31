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رئيس وزراء العراق يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

11:17 ص الأربعاء 31 مارس 2021
رئيس وزراء العراق يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى السعودية اليوم الأربعاء على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية للمملكة.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي قبيل المغادرة إن الزيارة تهدف إلى إرساء آفاق التعاون وتوطيد العلاقات بين دول المنطقة.

مصطفى الكاظمي العراق السعودية رئيس وزراء العراق

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