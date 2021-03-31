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رئيس مفوضية الانتخابات الليبي ومسؤول أممي يبحثان تحضيرات الانتخابات

11:10 ص الأربعاء 31 مارس 2021
رئيس مفوضية الانتخابات الليبي ومسؤول أممي يبحثان تحضيرات الانتخابات

عماد السايح

طرابلس - أ ش أ

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبي عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له، التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات المقررة هذا العام، وزخم الخبرات الفنية والإدارية بعد سجل حافل من الاستحقاقات الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقائهما بطرابلس..حيث أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، على أهمية إنجاز الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في الوقت الملائم، مجددا التزام الأمم المتحدة وشركائها الدوليين بمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا بغية تلبية مطلب الشعب الليبي الساحق والمتمثل في إجراء الانتخابات .

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