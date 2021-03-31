فشل محاولة انقلابية في النيجر

(وكالات):

سُمع "إطلاق نار كثيف" بما يشمل "الأسلحة الثقيلة"، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، قرب مقر الرئاسة في نيامي، كما قال سكان لوكالة فرانس برس.

مصدر من عائلة رئيس النيجر أكد لـ"العربية" و "الحدث" فشل محاولة انقلاب فجر اليوم والسيطرة على الوضع والبدء في اعتقال المشاركين و المتورطين. وأضاف أن الرئيس المنتهية ولايته محمد يوسوفو وعائلته والرئيس المنتخب محمد بازوم لم يصابوا بأذى وكانوا داخل القصر الرئاسي عندما جرت محاولة للسيطرة عليه.

وروى أحد سكان حي بلاتو في عاصمة النيجر، حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها أنه "حوالي الساعة 3.00 سمعنا إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة واستمر 15 دقيقة قبل أن يتوقف، ثم تبعه إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة وتوقف لاحقاً". وقال شاهد آخر إن "النيران استمرت نحو 20 دقيقة".

وقال شاهد آخر إن "النيران كانت كثيفة، وكانت هناك أسلحة ثقيلة وخفيفة".

وبحسب صحيفة "اكتونيغر" الإلكترونية فإن "إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة سمع نحو الساعة الثالثة فجرا قرب الرئاسة والأحياء الأخرى في وسط المدينة لكن الهدوء عاد نحو الساعة الرابعة صباحا"، بحسب ما نقلته "العربية".