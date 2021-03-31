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عمدة باريس تدعو إلى إغلاق المدارس لكبح جماح كورونا في فرنسا

11:04 ص الأربعاء 31 مارس 2021
عمدة باريس تدعو إلى إغلاق المدارس لكبح جماح كورونا في فرنسا

فرنسا

باريس - أ ش أ

دعت "آن هيدالجو" عمدة العاصمة الفرنسية، باريس، لإغلاق المدارس في المدينة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ،وذلك قبل الإعلان عن إجراءات تقييدية جديدة محتملة ستعلن عنها الحكومة الفرنسية في وقت لاحق اليوم.

وقالت "هيدالجو" -حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء- أن الوضع الصحي في فرنسا خطير للغاية لذلك يجب إغلاق المدارس، موضحة أنها فوضى كبيرة للغاية حيث يوجد في باريس نحو 20 ألف طالب ليسوا في الفصل وذلك إما لأنهم مرضى أو لأن الفصول مغلقة.

وأضافت "هيدالجو" أنه تم إغلاق 850 فصلًا اليوم الأربعاء بينما تم إغلاق 255 فصلاً مساء الأحد الماضي في باريس.. مؤكدة أنه يوجد نحو 1500 شخص في العناية المركزة في منطقة "إيل دو فرانس" في شمال وسط فرنسا، مشددة على ضرورة إغلاق المدارس لتكون هناك قدرة على القيام بشيء ما.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" كلمة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء (حسب التوقيت المحلي لفرنسا) حول الوضع الصحي بفرنسا المقلق بسبب انتشار وباء كوفيد -19، وفقا لقصر الإليزيه،وكانت فرنسا قد سجلت أربعة ملايين و585 ألفاً و385 إصابة وأكثر من 95 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

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Asha
فرنسا عمدة باريس إغلاق المدارس باريس الحكومة الفرنسية

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