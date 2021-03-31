واشنطن تأمر بمغادرة جميع موظفيها غير الأساسيين ميانمار
واشنطن - (د ب أ):
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم ميانمار .
ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن ذلك يأتي "مع استمرار حملات القمع المميتة من قبل جيش البلاد".
وقال المتحدث: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالسماح لمغادرة (الموظفين) من بورما (ميانمار) لأن سلامة وأمن موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم ، فضلا عن المواطنين الأمريكيين العاديين أولوية قصوى للوزارة".
وأضاف المتحدث أن السفارة "ستظل مفتوحة للجمهور وستواصل تقديم مجموعة محدودة من الخدمات القنصلية لجميع المواطنين الأمريكيين وطالبي التأشيرات."
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