أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

واشنطن تأمر بمغادرة جميع موظفيها غير الأساسيين ميانمار

02:04 ص الأربعاء 31 مارس 2021
واشنطن تأمر بمغادرة جميع موظفيها غير الأساسيين ميانمار

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم ميانمار .

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن ذلك يأتي "مع استمرار حملات القمع المميتة من قبل جيش البلاد".

وقال المتحدث: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالسماح لمغادرة (الموظفين) من بورما (ميانمار) لأن سلامة وأمن موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم ، فضلا عن المواطنين الأمريكيين العاديين أولوية قصوى للوزارة".

وأضاف المتحدث أن السفارة "ستظل مفتوحة للجمهور وستواصل تقديم مجموعة محدودة من الخدمات القنصلية لجميع المواطنين الأمريكيين وطالبي التأشيرات."

وزارة الخارجية الأمريكية موظفي الحكومة الأمريكية ميانمار واشنطن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا