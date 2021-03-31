واشنطن تأمر بمغادرة جميع موظفيها غير الأساسيين ميانمار

واشنطن - (د ب أ):

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم ميانمار .

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن ذلك يأتي "مع استمرار حملات القمع المميتة من قبل جيش البلاد".

وقال المتحدث: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالسماح لمغادرة (الموظفين) من بورما (ميانمار) لأن سلامة وأمن موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم ، فضلا عن المواطنين الأمريكيين العاديين أولوية قصوى للوزارة".

وأضاف المتحدث أن السفارة "ستظل مفتوحة للجمهور وستواصل تقديم مجموعة محدودة من الخدمات القنصلية لجميع المواطنين الأمريكيين وطالبي التأشيرات."