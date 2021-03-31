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‏واشنطن تدعو دبلوماسييها غير الأساسيين في ميانمار إلى المغادرة

12:31 ص الأربعاء 31 مارس 2021
‏واشنطن تدعو دبلوماسييها غير الأساسيين في ميانمار إلى المغادرة

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

‏دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم إلى مغادرة ميانمار، حسبما ذكرت العربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طالب في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، قادة الانقلاب العسكري في ميانمار بالإفراجع عن المعقتلين وإعادة السلطة للمنتخبين شرعيًا

وقال إن الإدارة الأمريكية ستحاسب منتهكي حقوق الإنسان في العالم، مضيفًا أن وضع حقوق الأنسان في العالم يسير في الاتجاه الخاطئ.

وشدد على إدانة واشنطن لأعمال الجيش في ميانمار الذي يقتل محتجين مسالمين.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن تعليق كافة علاقاتها التجارية،على المستوى الحكومي، مع ميانمار بسبب أعمال العنف التي ارتكبت خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية وبعد أن شهدت البلاد يوم السبت الماضي أكثر الأيام دموية منذ أن تولى الجيش السلطة بعد انقلاب في أول فبراير الماضي.

وزارة الخارجية الأمريكية ميانمار وزير الخارجية الأمريكي أنقلاب ميانمار

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