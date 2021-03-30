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السعودية: ندعم مصر والسودان وأمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

11:18 م الثلاثاء 30 مارس 2021
السعودية: ندعم مصر والسودان وأمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

السعودية

وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، مشددة على أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

وجدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء، دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس.

وقدم التهنئة لمصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

الأمن المائي السودان مصر السعودية سد النهضة

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