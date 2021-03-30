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البحرين تعرب عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي

10:43 م الثلاثاء 30 مارس 2021
البحرين تعرب عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي

وزارة خارجية مملكة البحرين

البحرين - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي وحماية مصالح شعبها وحق المشروع في الحياة وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

كما أعربت الخارجية البحرينية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن دعم مملكة البحرين للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل، وفق القوانين الدولية بما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي؛ حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

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خارجية البحرين المنامة مصر الأمن المائي سد النهضة

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