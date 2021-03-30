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السعودية تشارك في مناورات "التفوق الجوي" مع باكستان وأمريكا

10:14 م الثلاثاء 30 مارس 2021
السعودية تشارك في مناورات "التفوق الجوي" مع باكستان وأمريكا

سلاح الجو السعودي

السعودية - (أ ش أ)

أعلنت المملكة العربية السعودية مشاركتها في مناورات التمرين الجوي المختلط "مركز التفوق الجوي 2021" بقاعدة (مصحف) الجوية بباكستان، مع القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية، فيما تشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع "تورنيدو" بكامل أطقمھا الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، عن قائد عمليات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن حمد بن محمد الهاجري قوله: إن التمرين سيُنفّذ على مراحل مختلفة تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات المضادة، الدفاعية والهجومية، وفق "سيناريوهات" الحرب المختلفة، إضافة إلى التدرب على إتقان تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة لبيئة المملكة العربية السعودية.‏

من جانبه، أوضح قائد إمداد وتموين مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في التمرين، النقيب المهندس عبدالرحمن بن ضيف الله العمري، أن العمل في بيئة مختلفة يُمكِّن الأطقم الفنية من صيانة وتجهيز وتسليح الطائرات على أعلى معايير الجودة وباتباع جميع إجراءات السلامة؛ تلبية للحاجة العملياتية وللرفع من الجاهزية القتالية.

يذكر أن التمرين يستمر إلى السابع والعشرين من شهر شعبان الجاري (9 أبريل المقبل) ويهدف إلى ‏تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية القتالية والمساندة.

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سلاح الجو السعودي مناورات التمرين الجوي مناورات التفوق الجوي باكستان أمريكا

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