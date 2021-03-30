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قبل إضراب أطباء بلاده.. الرئيس النيجيري يسافر إلى لندن لتلقي العلاج

09:54 م الثلاثاء 30 مارس 2021
قبل إضراب أطباء بلاده.. الرئيس النيجيري يسافر إلى لندن لتلقي العلاج

الرئيس محمدو بوهاري

لاجوس - (د ب أ)

يتوجه الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى لندن للخضوع لفحص طبي "روتيني" قبل يومين من إضراب أطباء البلاد بسبب عدم دفع رواتبهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال المتحدث الرئاسي فيمي أديسينا في بيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني أمس الاثنين إن بخاري البالغ من العمر 78 عامًا، من المقرر أن يغادر اليوم الثلاثاء بعد لقائه قادة الأمن في البلاد.
وستستمر الرحلة حتى الأسبوع الثاني من أبريل المقبل. وهذه أول رحلة علاجية يقوم بها بوهاري إلى الخارج منذ بدء جائحة كورونا، التي حرمت الكثير من النخبة الإفريقية من خيار السفر إلى المملكة المتحدة أو فرنسا أو الهند لتلقي العلاج.
وبينما يتشاور بخاري مع الأطباء في لندن، سيترك الملايين في الدولة الإفريقية الأكثر سكانا بلا إمكانية للحصول على العلاج الطبي اعتبارًا من الأول من
أبريل، حيث سيدخل الأطباء إضرابًا عن العمل.
ويشكو الأطباء من عدم دفع أجور المتدربين في المجال الطبي منذ أشهر ويطالبون بمراجعة تصاعدية لبدلات المخاطر وحوافز للرعاية في ظل انتشار كوفيد-19.

محمدو بوهاري رئيس نيجيريا أطباء نيجيريا

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