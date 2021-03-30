رئيس "الرئاسي" الليبى يبحث مع لجنة الحوار اختصاصات المجلس وحكومة الوحدة
ليبيا - (أ ش أ)
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني، مع عدد من أعضاء لجنة الحوار مهام واختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
ونقل الموقع الإلكتروني "ليبيا الحدث" عن بيان المجلس الرئاسي، أن اللقاء، عقد في مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء، وبحث الملفات ذات الاهتمام خلال المرحلة الانتقالية، وتأكيد أعضاء لجنة الحوار دعمهم الكامل للمجلس للمضي قدمًا نحو تحقيق الاستحقاقات المقبلة.
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