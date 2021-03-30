ألمانيا: لقاح استرازينيكا مقتصرًا على من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

ألمانيا - (أ ش أ)

قرر مسؤولو الصحة الألمان، اليوم الثلاثاء، استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، بدءًا من 31 مارس الجاري، وقصره على تطعيم المواطنين على من تزيد أعمارهم عن 60 عاما فقط.

ونقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن بيان صدر عن وزير الصحة الألماني ينس شبان، ومسؤولو الصحة الألمان، جاء في نصه: "سيتم استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد ابتداءًا من يوم الأربعاء للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما فقط، وبالنسبة لمن هم أقل من 60 عاما، فيمكن مواصلة التطعيم بعد تقييم الطبيب، وفي حالة تحليل المخاطر الفردية بعد معلومات دقيقة".

وكانت السلطات في عدة دول أوروبية منها (ألمانيا، الدنمارك، إيرلندا، هولندا، النمسا، إيطاليا والنرويج)، قررت تعليق استخدام لقاح استرازينيكا في التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد بسبب تقارير عن حدوث جلطات دموية محتملة عقب التطعيمات، وأعلنت عن حالة وفاة واحدة قد تكون مرتبطة باستخدام اللقاح.

من جانبها، أعلنت شركة استرازينيكا، في وقت سابق، وعقب قرار عدة دول تعليق استخدام اللقاح ضد فيروس كورونا، أنه لا يوجد دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية من العقار.