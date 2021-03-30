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محكمة عسكرية لبنانية تقضي بسجن سوريين لإدانتهما بالتواصل مع إسرائيل

09:31 م الثلاثاء 30 مارس 2021
محكمة عسكرية لبنانية تقضي بسجن سوريين لإدانتهما بالتواصل مع إسرائيل

المحكمة العسكرية اللبنانية

لبنان - (أ ش أ)

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، أحكامًا بالسجن بحق شخصين يحملان الجنسية السورية، لإدانتهما بالتواصل مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن حزب الله.

وقضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، والحبس لمدة 3 سنوات بحق المتهم الثاني، بعدما أدانتهما بالتواصل مع ضباط في الجيش الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات عن عناصر تابعين لحزب الله ومراكز له.

هذا المحتوى من

محكمة عسكرية لبنان حبس سوريين الاحتلال الاسرائيلي

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