محكمة عسكرية لبنانية تقضي بسجن سوريين لإدانتهما بالتواصل مع إسرائيل

لبنان - (أ ش أ)

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، أحكامًا بالسجن بحق شخصين يحملان الجنسية السورية، لإدانتهما بالتواصل مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن حزب الله.

وقضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، والحبس لمدة 3 سنوات بحق المتهم الثاني، بعدما أدانتهما بالتواصل مع ضباط في الجيش الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات عن عناصر تابعين لحزب الله ومراكز له.