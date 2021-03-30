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أمريكا و13 دولة تبدي قلقها من تقرير "الصحة العالمية" حول منشأ كورونا

09:30 م الثلاثاء 30 مارس 2021
أمريكا و13 دولة تبدي قلقها من تقرير "الصحة العالمية" حول منشأ كورونا

مدينة ووهان الصينية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

انضمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء إلى حكومات 13 دولة أخرى في إثارة القلق بشأن تقرير منظمة الصحة العالمية حول أصول وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان المشترك بين الولايات المتحدة وسائر الدول إلى أن هناك العديد من التساؤلات والقلق حول تقرير فريق خبراء المنظمة الدولية، ووصفوه بأنه "يفتقر إلى الإتاحة الكاملة للمعلومات المطلوبة حول منشأ الفيروس".

ويتزامن هذا مع ما ذكرته جين ساكي، المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض اليوم، في معرض ردها على مدى تعاون الصين بالقدر الكافي مع الفريق الذي أعد التقرير حيث نوهت إلى أن الجانب الصيني لم يكن شفافا، فلم يقدم "المعلومات غير المعلنة، وهذا بالتأكيد لا يرقى لمستوى التعاون".

ويعد هذا البيان المشترك هو رد الفعل الأول بعد الإعلان الرسمي عن تقرير منظمة الصحة العالمية اليوم، والذي لم يقدم نتيجة محددة إلا أنه وجد أن من المحتمل أن يكون الفيروس قد انتقل من الحيوانات إلى البشر ومن غير الوارد أن يكون ناتجا عن تسرب معملي.

ومن بين الدول المشاركة في البيان، إلى جانب الولايات المتحدة، كل من كندا وأستراليا وبريطانيا والنرويج وسلوفينيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية وليتوانيا واليابان والدنمارك.

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