المبعوث الأممي لليبيا: يجب بذل المزيد من الجهود لتنظيم الانتخابات في موعدها

ليبيا - (أ ش أ)

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش، ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، وفقًا لبوابة الوسط الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء كوبيش، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا بشكل عام وتقدم العملية السياسية بشكل خاص، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي أثنى على المجهودات الكبيرة التي بذلها المستشار عقيلة صالح في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة في طرابلس عقد لقاءات، وفقًا للبوابة، مع المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة.. كما عقد، الجمعة، لقاء عبر الاتصال المرئي مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وتركزت مناقشات كوبيش على بحث الاستعدادات الجارية للتحضير للانتخابات وخاصة الإطار الدستوري والقانوني الذي سيجري من خلاله تنظيم الاستحقاق الديمقراطي المرتقب نهاية العام الجاري.