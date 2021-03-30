أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السودان يُرحّب بتوقيع إعلان المبادئ مع "الحركة الشعبية-شمال"

09:09 م الثلاثاء 30 مارس 2021
السودان يُرحّب بتوقيع إعلان المبادئ مع "الحركة الشعبية-شمال"

السودان

السودان - (أ ش أ)

رحب مجلس الوزراء السوداني بتوقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية، ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال" عبد العزيز الحلو.

وقال حمدوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن هذا الاتفاق يأتي نتيجة لجهد تراكمي منذ العام 2019، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجربة مفاوضات جوبا بتعزيز الإيجابيات وتجاوز أوجه القصور، والمُضي قدما لإنجاز اتفاق سلام شامل وعادل لا يستثني أحدا.

وقدَّم مجلس الوزراء إشادة كبيرة بنجوم المنتخب القومي لكرة القدم عقب تأهلهم لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بجمهورية الكاميرون بفوزهم أول من أمس، على منتخب جنوب إفريقيا، كما ثمَّن المجلس زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر إقامة المنتخب لتهنئتهم بالفوز الكبير، وأكد المجلس ضرورة إيلاء المنتخب مزيدا من الاهتمام في الطريق إلى النهائيات.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول سداد متأخرات السودان لدى البنك الدولي قدمه الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية، حيث أكد أن هذا جهد مستمر منذ فترة، وقد أثمر تسديد متأخرات السودان لدى البنك الدولي، مع استمرار الجهود خلال الشهر المقبل مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي حول ملف المتأخرات وصولا لدول نادي باريس وغيرها لإعفاء الديون السودانية للخارج، مضيفا أن الديون التي أثقلت كاهل السودان وعطلته تسببت في مساوئ كثيرة منها تعطيل وصول البلاد للتمويل الخارجي، غير خدمة الدين.

وأشار وزير المالية إلى أن التطور في ملف الديون الخارجية يؤكد التزام المجتمع الدولي بإنجاح الفترة الانتقالية.

هذا المحتوى من

السودان مجلس الوزراء السوداني الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو

الخبر التالى:

المبعوث الأممي لليبيا: يجب بذل المزيد من الجهود لتنظيم الانتخابات في موعدها
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"محدش راضي يدافع عنه".. محامي طفلة المعادي يُفجر مفاجأة بشأن محاكمة المتهم (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا