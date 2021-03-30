السودان يُرحّب بتوقيع إعلان المبادئ مع "الحركة الشعبية-شمال"

السودان - (أ ش أ)

رحب مجلس الوزراء السوداني بتوقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية، ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال" عبد العزيز الحلو.

وقال حمدوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن هذا الاتفاق يأتي نتيجة لجهد تراكمي منذ العام 2019، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجربة مفاوضات جوبا بتعزيز الإيجابيات وتجاوز أوجه القصور، والمُضي قدما لإنجاز اتفاق سلام شامل وعادل لا يستثني أحدا.

وقدَّم مجلس الوزراء إشادة كبيرة بنجوم المنتخب القومي لكرة القدم عقب تأهلهم لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بجمهورية الكاميرون بفوزهم أول من أمس، على منتخب جنوب إفريقيا، كما ثمَّن المجلس زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر إقامة المنتخب لتهنئتهم بالفوز الكبير، وأكد المجلس ضرورة إيلاء المنتخب مزيدا من الاهتمام في الطريق إلى النهائيات.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول سداد متأخرات السودان لدى البنك الدولي قدمه الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية، حيث أكد أن هذا جهد مستمر منذ فترة، وقد أثمر تسديد متأخرات السودان لدى البنك الدولي، مع استمرار الجهود خلال الشهر المقبل مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي حول ملف المتأخرات وصولا لدول نادي باريس وغيرها لإعفاء الديون السودانية للخارج، مضيفا أن الديون التي أثقلت كاهل السودان وعطلته تسببت في مساوئ كثيرة منها تعطيل وصول البلاد للتمويل الخارجي، غير خدمة الدين.

وأشار وزير المالية إلى أن التطور في ملف الديون الخارجية يؤكد التزام المجتمع الدولي بإنجاح الفترة الانتقالية.