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السعودية تعترض مسيرة مفخخة حوثية على حدود المملكة مع اليمن

07:55 م الثلاثاء 30 مارس 2021
السعودية تعترض مسيرة مفخخة حوثية على حدود المملكة مع اليمن

إسقاط طائرة مسيرة

الرياض - (د ب أ)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية مساء اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة مفخخة حوثية على حدود المملكة مع اليمن.

ووثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لقناة الإخبارية السعودية الرسمية مساء اليوم الثلاثاء على موقع "تويتر"، لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وذلك على حدود المملكة مع اليمن.

وكان تحالف دعم الشرعية، قد أعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.

وقال التحالف، إنه تمكن من اعتراض إحدى الطائرتين فوق اليمن، فيما اعترض الثانية قبل استهداف المدنيين في جازان جنوب غرب المملكة.

وتأتي هذه الهجمات ردًا على مبادرة أطلقتها السعودية لوقف الحرب في اليمن، والبدء بمحادثات سلام.

الدفاعات الجوية السعودية اسقاط طائرة مسيرة الحرب اليمنية السعودية الحوثيون

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