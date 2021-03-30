أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الأردن يدعو لإطلاق جهد شمولي فوري للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

07:54 م الثلاثاء 30 مارس 2021
الأردن يدعو لإطلاق جهد شمولي فوري للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن

الأردن - (أ ش أ)

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق جهد شمولي فوري وفاعل أولويته حماية الشعب السوري، للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية التي لا يوجد أي استراتيجية شاملة لإنهائها.

وأكد الصفدي خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يوفر مرجعية للحل السياسي الذي يجب أن تنطلق جهود من أجل تحقيقه بفاعلية لإنهاء الأزمة، مشددا على أنه في الوقت الذي يستمر العمل على تحقيق حل سياسي شامل للأزمة يجب اتخاذ خطوات عملية لتحسين الظروف المعيشية للسوريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف أن الحل الذي يضمن السلام هو الحل الذي يقبل به الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويعيد لها الأمن والاستقرار، ويخلصها من الإرهاب، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية من أراضيها، ويوفر الظروف الملائمة التي تتيح العودة الطوعية للاجئين.

هذا المحتوى من

أيمن الصفدي الأردن الحرب السورية أزمة سوريا

الخبر التالى:

السعودية تعترض مسيرة مفخخة حوثية على حدود المملكة مع اليمن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:التراويح وموائد الرحمن.. الحكومة تعلن إجراءات احترازية جديدة في رمضان (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا