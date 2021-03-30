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قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 53 شخصًا في حملة أمنية بمخيم الهول

07:34 م الثلاثاء 30 مارس 2021
قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 53 شخصًا في حملة أمنية بمخيم الهول

قوات سوريا الديمقراطية

سوريا - (أ ش أ)

أعلنت القوات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية)، اليوم الثلاثاء، اعتقال 53 شخصا في إطار حملة أمنية غير مسبوقة بدأتها الأحد الماضي، ضد عناصر تنظيم "داعش" والمتعاونين معهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وشارك 5 آلاف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال وبينهم آلاف الأجانب ممن يقبعون في قسم مخصص لهم تحت حراسة مشددة.

وقالت قوات الأمن الكردية إنها "أوقفت 53 فردا من عناصر داعش، بينهم 5 مسؤولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم" منذ بدء العملية.

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين.

وأحصى مسؤول كردي بداية الشهر الحالي، مقتل 31 شخصًا منذ بداية العام بأدوات حادة أو مسدسات، فيما أعلنت قوات سوريا الديموقراطية لاحقًا أن 15 شخصًا قتلوا في المخيم خلال الشهر الحالي وحده.

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قوات سوريا الديمقراطية حملة أمنية مخيم الهول داعش

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