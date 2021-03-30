روسيا: انقلاب سفينة في حوض لبناء السفن في بطرسبورج

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الطوارئ في بطرسبورج، شمال غربي روسيا، عن انقلاب سفينة قيد الإنشاء في حوض "بيلا " لبناء السفن في اوترادنوي بمنطقة كيروفسكي في بطرسبورغ، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الطورائ، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم"، أنه تم تلقي إشارة حول انقلاب سفينة قيد الإنشاء في حوض لبناء السفن، وتم إرسال وحدات الدفاع المدني والإنقاذ إلى هناك، وعند وصولهم تأكدوا من أن الحادث وقع بسبب الرافعة، حيث غمرت المياه غرف السفينة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة شخصين تم علاجهم في المكان.

من جانبها، أشارت خدمة الإنقاذ في منطقة كيروفسكي بمنطقة سانت بطرسبورج إلى أن ما بين شخصين وأربعة أشخاص أصيبوا، وحسب معلومات أولية "نُقل أربعة أشخاص مصابين بكسور إلى مستشفى الإسعاف، وأن هناك شخصين في عداد المفقودين".

فيما أكد مصدر في خدمات الطوارئ بالمنطقة أنه "لم يتم العثور على شخصين كانا في عنبر سفينة الصيد، وأن فرق الغوص تستعد لمسح السفينة".