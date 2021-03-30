الاتحاد الأوروبي: مخيمات المهاجرين الجديدة في اليونان تهدف لتحسين أوضاعهم
أثينا - (د ب أ)
قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون خلال زيارة لليونان اليوم الثلاثاء، إن مخيمات المهاجرين الجديدة التي سيتم بناؤها في الجزر اليونانية شرقي بحر إيجه تهدف إلى تحسين اوضاعهم بشكل كبير هناك.
وذكرت يوهانسون إن السكان المحليين اضطروا إلى تحمل عبء ثقيل غير متناسب، وأن المخيمات الجديدة، في ليسبوس على سبيل المثال، تهدف إلى تحسين الوضع لكل من المهاجرين والمقيمين.
وأضافت يوهانسون خلال مؤتمر صحفي مع وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس في أثينا: "هناك بالطبع حدود لصبر المواطنين، وهناك ضغط غير متناسب على هذه الجزر. ولهذا السبب من المهم اتخاذ خطوات ملموسة لبناء منشآت جديدة وملائمة، حتى لا ينتهي الأمر بالمهاجرين أبدا في وضع مثل وضع مخيم موريا مرة أخرى".
كان مخيم موريا المكتظ احترق في سبتمبر الماضي وتم نقل سكانه إلى مخيمات مؤقتة.
الخبر التالى:روسيا: انقلاب سفينة في حوض لبناء السفن في بطرسبورج
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان