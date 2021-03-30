ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: التكتل مصمم على دعم الانتخابات الفلسطينية

فلسطين - (أ ش أ)

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي مصمم وبقوة على دعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لا سيما من خلال ضمان وجود مناسب لمراقبين من الاتحاد الأوروبي.

وقال بورغسدورف، في مؤتمر صحفي من أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في رام الله، إن الاتحاد الأوروبي واصل في السنوات الماضية دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية، من أجل التحضير لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين، مؤكدا أن الاتحاد على استعداد للعمل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، أوضح بورغسدورف أن الموقف المبدئي بشأن القدس الشرقية، لا يزال كما هو محدد في بيان المتحدث الرسمي الصادر في 16 يناير الماضي، والذي دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية بموجبه إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لم يصل حتى اللحظة أي معلومات أخرى حول الموقف الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية.