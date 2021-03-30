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الصحة الروسية: معدلات الإصابة بكورونا تشير إلى اندلاع موجة ثالثة

06:08 م الثلاثاء 30 مارس 2021
الصحة الروسية: معدلات الإصابة بكورونا تشير إلى اندلاع موجة ثالثة

فيروس كورونا في روسيا

روسيا - (أ ش أ)

قالت نائبة وزير الصحة الروسي، تاتيانا سيمينوفا، اليوم الثلاثاء، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا قد تشير إلى التعرض لموجة ثالثة من الفيروس.
وأضافت سيمينوفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا كانت في مطلع العام الجاري، ولكن معدلات العدوى الحالية وتطور المرض يشير إلى إمكانية حدوث موجة ثالثة.

وأكدت سيمينوفا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس، وتحقيق مناعة القطيع خلال الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، وبعد ذلك يمكن قول إن الفيروس يتراجع.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية تسجيل أربعة ملايين و536 ألفًا و820 إصابة بفيروس كورونا ،حتى الآن في حين تماثل أربعة ملايين و155 ألفًا و996 شخصًا للشفاء، وبلغت حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 98 ألفًا و442 وفاة.

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