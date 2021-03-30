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مسؤول بالصحة الهندية: وضع جائحة كورونا يتفاقم

06:05 م الثلاثاء 30 مارس 2021
مسؤول بالصحة الهندية: وضع جائحة كورونا يتفاقم

وضع جائحة كورونا يتفاقم

نيودلهي - (د ب أ)

قال مسؤول حكومي بارز اليوم الثلاثاء إن وضع جائحة كوفيد -19 في الهند يتجه "من سيئ إلى أسوأ".

وقال فينود بول، رئيس لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتقديم اللقاحات في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الصحة: "نحن نواجه وضعًا خطيرًا وصعبًا بشكل متزايد، وخاصة في بعض المناطق. لكن الدولة بأكملها معرضة للخطر".

وتم تسجيل أكثر من 68 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الاثنين، وهي أعلى نسبة في يوم واحد خلال خمسة أشهر. وتم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة جديدة صباح اليوم الثلاثاء و 270 حالة وفاة.

وقال بول: "يجب اتمام الاستعدادات بالمستشفيات ووحدة العناية المركزة. إذا زادت الحالات بسرعة، فسيتعرض نظام الرعاية الصحية للانهيار".

وسجلت الهند أكثر من 09ر12 مليون حالة إصابة بكوفيد-19، وهو ثالث أكبر عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما سجلت 162114 حالة وفاة.

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