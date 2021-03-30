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احتجاجات أمام مجلس الأمة الكويتي عند جلسة أداء اليمين الدستورية

04:30 م الثلاثاء 30 مارس 2021
احتجاجات أمام مجلس الأمة الكويتي عند جلسة أداء اليمين الدستورية

احتجاجات أمام مجلس الأمة الكويتي

الكويت- (بي بي سي):

أدت الحكومة الجديدة في الكويت برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، خلال جلسة هي الأولى بعد تعليق الجلسات لمدة شهر بناء على مرسوم دستوري أصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح في فبراير الماضي.

وقاطع الجلسة عدد من النواب في محاولة لمنع الحكومة من استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لمباشرة أعمالها. وتجمع عدد كبير منهم أمام مبنى مجلس الأمة. على رأسهم النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.

وأعلن مجلس الأمة عقب انتهاء أعضاء الحكومة من مراسم أداء اليمين، خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أصدرت في الأسبوع الماضي قراراً بإبطال عضوية "الداهوم" بعد تلقيها طعونا على عضويته؛ بسبب صدور حكم عليه بشأن المساس بالذات الأميرية عام 2014. وأكدت المحكمة عدم صحة عضوية "الداهوم" في مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة الانتخاب مجدداً في دائرته الانتخابية لشغل المقعد الانتخابي الذي فقده.

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احتجاجات الكويت مجلس الأمة الكويتي حكومة الكويت خالد الحمد الصباح

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