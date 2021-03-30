الانتخابات الإسرائيلية: بدء المشاورات قبيل التكليف
تل أبيب- (بي بي سي):
التقى زعيم حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس برئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس وحثه على الانضمام لمعسكر التغيير الساعي للإطاحة بزعيم الليكود بنيامين نتنياهو.
وطالب غانتس من عباس عدم التوصية بتولي نتنياهو منصب رئاسة الحكومة مؤكدا أن نتنياهو يمارس ألاعيب سياسة عليه وعلى حزب يمينا برئاسة نفتالي بينت حتى يقوم بتشكيل حكومة يمينية.
وأعلن حزب الصهيونية الدينية المتشدد من معسكر اليمين نيته التوصية لصالح نتنياهو وبذلك يملك نتنياهو 52 عضوا يوصون بتكليفه بتشكيل الحكومة.
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