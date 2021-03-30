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الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول"تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة"

03:13 م الثلاثاء 30 مارس 2021
الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول"تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة"

القاهرة - أ ش أ

عقدت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة بالجامعة العربية)، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة عمل بعنوان "تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة".

وذكر بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف بأدوات كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وترشيد استخدامها بما يعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على كافة القطاعات.

وصرح السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بأن هذه الورشة فرصة لإبراز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة، مشيداً بالتعاون القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة الألمانية في هذا الموضوع الحيوي مع توجه العالم إلى الابتكار في تمويل الأنشطة ذات المردودية المباشرة.

ويأتي عقد الورشة في إطار التعاون بين الحكومة الألمانية وجامعة الدول العربية- إدارة الطاقة- في دعم أنشطة الطاقة، وفي إطار تنفيذ توصية لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي عقدت عن بعد في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠، بالموافقة على إنشاء منصة لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

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المجلس الوزاري العربي للكهرباء ورشة تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة الجامعة العربية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

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