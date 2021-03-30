التحالف يعلن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

الرياض -(د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وأشار التحالف، في بيان صحفي اليوم، إلى "استمرار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية "، مؤكداً في الوقت نفسه أن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أول أمس الأحد تدمير زورقين مفخخين يتبعان لجماعة الحوثي، وذلك قبل تنفيذ هجوم وشيك من الحديدة اليمنية التي تقع على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى حوالي 226كيلو متراً.

وأعلنت جماعة الحوثي قبل أيام أنها شنت هجوما بـ 18 طائرة مسيرة ملغومة على مواقع نفطية وعسكرية في السعودية.

وتأتي هذه الهجمات ردا على مبادرة أطلقتها السعودية لوقف الحرب في اليمن، والبدء بمحادثات سلام.

وقال مسؤولون سعوديون إن استمرار هجمات الحوثيين الإرهابية يؤكد رفضهم للمبادرة.