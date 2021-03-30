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إيطاليا تحقق مع مسؤولين بالصحة للاشتباه في التزوير لتفادي "إغلاق كورونا"

03:08 م الثلاثاء 30 مارس 2021
إيطاليا تحقق مع مسؤولين بالصحة للاشتباه في التزوير لتفادي "إغلاق كورونا"

أرشيفية

روما- (بي بي سي):

يحقق المدعون الإيطاليون مع كبار مسؤولي الصحة في صقلية بشأن شكوك في أنهم زوروا أرقام الإصابات بفيروس كورونا لإبقاء الجزيرة خارج نطاق الإغلاق.

ويشتبه الادعاء في أن ثمة تغييرا في أرقام الإصابات وقع في أربعين مناسبة، خلال الفترة ما بين شهري نوفمبر ومارس لإخفاء الزيادة في عدد الإصابات. وكان من الممكن حينها أن يتغير تصنيف المنطقة من منطقة برتقالية إلى منطقة حمراء.

ووضعت السلطات ثلاثة مسؤولين في الجزيرة قيد الإقامة الجبرية، كما استدعت المستشار الإقليمي لاستجوابه. وتقول وسائل الإعلام الإيطالية إن الشرطة لجأت للتنصت على المكالمات الهاتفية، العام الماضي، عقب قيام مختبر في مدينة ألكامو، غرب صقلية، في تزوير نتائج عشرات الفحوص الإيجابية بفيروس كورونا.

هذا المحتوى من

BBC
إيطاليا روما فيروس كورونا مدينة ألكامو

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